Huijsen, la Roma propone il rinnovo del prestito alla Juventus

La Roma non vorrebbe perdere subito Huijsen e per questo sta pensando di proporre il rinnovo del prestito del suo cartellino alla Juventus. Impresa non facile visto che a Torino già si sente profumo di offerte estere di un certo livello.

La Roma vuole provarci lo stesso, sperando nella voglia dei bianconeri di valorizzare ancora di più il difensore che nella capitale troverebbe maggiore spazio rispetto a Torino. Lo stesso Huijsen a Roma si trova bene e lunedì sera dopo il gol al Cagliari ha dichiarato: “Futuro? Nel calcio non si sa mai. Vedremo”.

Come riportato da calciomercato.com, per convincere la Juve, però, non bastano le buone intenzioni. Per questo la Roma starebbe pensando ad inserire una contropartita tecnica gradita tra Cherubini, Pagano, Pisilli e Joao Costa. Oppure a investire una somma per il prestito oneroso dell’olandese.

Riferisce la Gazzetta dello Sport in ogni caso, Hujisen tornerà prima o poi nel capoluogo piemontese. Infatti è difficile che i bianconeri ascoltino offerte inferiori ai 30 milioni di euro per cedere il classe 2005 a titolo definitivo.