Hernani: “Questa vittoria è il riflesso di tutto il lavoro che abbiamo fatto. Ero convinto che potevamo vincere”

Hernani, centrocampista del Parma, è stato intervistato durante il post partita di Parma-Roma 2-0. Queste le sue parole:

HERNANI A DAZN

Era da un po’ che non si vinceva, com’è la sensazione?

E’ buonissima, perché abbiamo lavorato duro questa settimana, anche l’altra. Avevamo fatto una buona partita però non abbiamo vinto, oggi questa vittoria è il riflesso di tutto il lavoro che abbiamo fatto. Siamo felici, speriamo che la cosa possa andare bene.

Nel finale non hai avuto paura di prendere altri due gol?

Oggi no. Oggi ero convinto che potevamo vincere. Nell’altra partita avevamo sbagliato un po’ nella concentrazione, ma oggi questo non è successo. Non ho mai pensato che avremmo preso altri due gol, pensavo solo a vincere.

A gennaio sono arrivati tanti ragazzi esperti e giovani e si sono integrati bene, sembrate molto uniti…

Sì, in allenamento è così tutti i giorni. I ragazzi ascoltano tanto quello che dice il mister e quelli più “vecchi”, anche così facciamo una squadra forte.

Un po’ di infortuni e di sfortuna, però questa stagione si può rimettere a posto. Credete alla salvezza?

Certo. Abbiamo deciso partita dopo partita e quello è il nostro obiettivo.