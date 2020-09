Hellas Verona, lavoro in vista della Roma: esercizi sul possesso palla. Ripresa domani sera

L’Hellas Verona ha iniziato oggi la preparazione in vista del debutto in campionato, in programma sabato 19 settembre allo stadio “Bentegodi” contro la Roma. La squadra gialloblù ha svolto una seduta di allenamento allo Sporting Center “Paradiso” con le seguenti attività: esercizi di mobilità, esercitazioni sul possesso-palla e mini-partite a campo ridotto. La squadra di Juric tornerà al lavoro domani, sempre in serata, per proseguire l’avvicinamento alla gara contro i capitolini. Lo riporta il sito ufficiale del club hellasverona.it.