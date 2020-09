Hellas Verona, allenamento sulla forza in palestra e focus tattico in campo

Prosegue il percorso di avvicinamento dell’Hellas Verona alla gara in programma sabato sera, alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi contro la Roma, match valido per la prima giornata di campionato. Gli uomini di Juric si sono ritrovati in serata allo Sporting Center “Paradiso” per la seduta d’allenamento odierna. L’allenamento è stato diviso tra palestra, dove i gialloblù hanno lavorato sulla forza ed il campo, dove invece si sono concentrati sulla tattica. La ripresa è prevista nella giornata di domani, sempre in serata. Lo riporta hellasverona.it.