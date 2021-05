La stagione per Amadou Diawara non è ancora finita. Il suo finale ha visto protagonista qualche problema fisico e la sua presenza contro lo Spezia, per l’ultima di campionato, è ancora in dubbio. Intanto il centrocampista, come riportato dal sito feguifoot.com, è stato convocato dalla Guinea per giocare quattro amichevoli: 31 maggio contro la Turchia, 5 giugno contro il Togo, 8 giugno contro il Kosovo e 11 giugno contro il Niger.