Guidi sorride: una perla di Joao Costa piega l’Avellino

Corriere dello Sport – I giovani della Roma mettono a nudo i problemi che l‘Avellino aveva tentato di nascondere finora. Nettamente superiore, a livello di motivazioni, la squadra di Federico Guidi, capace di dettare con personalità i tempi del gioco senza consentire ai padroni di casa di imbastire azioni degne di nota.

La partita la ha decisa Joao Costa: il brasiliano al 33′ del secondo tempo s’è impossessato con facilità della palla, sulla destra, nell’area avversaria, ha dribblato pure Aloi piazzando poi il tiro all’incrocio dei pali sorprendo Pane.

Joao è un talento assoluto, brasiliano, preso un anno fa dal Corinthians. Dalla under 17 alla Primavera, ha bruciato le tappe in una stagione. Guidi si è messo con il 4-3-3 e un altro dato interessante viene dal fatto che la retroguardia ha tenuto senza subire gol per la prima volta ne precampionato.

C’era anche Volpato, mentre mancavano Keramitsis in difesa e Faticanti a centrocampo. Rinviato il debutto di Brian Silva, il fuoriquota preso in Francia per rinforzare la difesa.