Coronavirus, Guardiola perde la madre Dolors. Il cordoglio della Roma: “I nostri pensieri vanno a Pep e alla sua famiglia”

Una bruttissima notizia arriva dalla Spagna. La madre dell’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, è deceduta all’età di 82 anni dopo aver contratto il Coronavirus. La Roma, tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto esprimere la sua vicinanza al tecnico con queste parole:

“Siamo profondamente rattristati nell’apprendere della scomparsa di Dolors Sala Carrió, madre di Pep Guardiola. I nostri pensieri vanno al nostro ex giocatore e alla sua famiglia in questo momento disperatamente triste e difficile”.

We are deeply saddened to learn of the passing of Dolors Sala Carrió, mother of Pep Guardiola.

Our thoughts go out to our former player and his family at this desperately sad and difficult time.

