Gualtieri positivo al Covid: “Sto bene, lavorerò da casa”

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, è positivo al Covid. Il primo cittadino nella giornata di venerdì era presente all’iniziativa simbolica di pace al Campidoglio insieme a Immobile, Sergio Oliveira e Lotito. Lo ha annunciato attraverso un post su Twitter. Queste le sue parole: “Oggi ho fatto un tampone di controllo e purtroppo sono risultato positivo al covid. Sto bene e sono in autoisolamento. Continuerò a lavorare da casa per la nostra città, sperando di tornare al più presto in Campidoglio”.

