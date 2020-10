Guaio Roma: Diawara positivo. Ha preso il virus con la nazionale

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Diawara è il quinto positivo al Coronavirus in casa Roma dopo Perez, Mirante, Peres e Kluivert (poi ceduto al Lipsia). Non è legata a quella dei tre ragazzi delle giovanili, per cui a Trigoria ieri sono stati fatti tamponi a tappeto. Diawara ha contratto il virus in nazionale mentre era in ritiro in Portogallo. L’annuncio è arrivato direttamente dal giocatore su Instagram. La Guinea ha riscontrato ben 11 positivi, tanto che l’amichevole con il Gambia è stata rinviata. Il centrocampista della Roma era risultato negativo ad un primo tampone, ma ieri ne ha fatto subito un altro per precauzione.