Graziani: “Il turnover di Fonseca non mi è piaciuto, era fondamentale vincere contro l’Udinese”

Il cammino della Roma in campionato sta diventando sempre più complicato, con i capitolini che hanno raccolto una vittoria e due sconfitte al rientro dopo lo stop alla Serie A. Sotto accusa è finito negli ultimi giorni anche Paulo Fonseca, tecnico dei giallorossi alla prima esperienza in Italia. Francesco Graziani, detto Ciccio, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio, commentando e criticando alcune decisioni del portoghese. Di seguito, le sue dichiarazioni:

“I tre punti con l’Udinese erano fondamentali. Domenica ci sta il Napoli e al San Paolo ci sta di perdere. Per questo Fonseca doveva fare di tutto per vincere e tutto quel turnover non mi è piaciuto. Immagino che qualcuno sia stanco e qualche scelta sia obbligata, ma non si può perdere in casa con l’Udinese che ha 18 punti in meno”.

Pallotta lontano?

Non deve essere una scusa. Sicuramente è una colpa, ma l’interlocutore vero è l’allenatore e i dirigenti.