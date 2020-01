Gravina da Zaniolo. Gli Europei un miraggio

Ieri Zaniolo, ricoverato a Villa Stuart, ha ricevuto la visita del presidente della Figc Gravina, che ha parlato dei tempi di recupero in vista degli Europei: “E’ una pedina fondamentale per la Nazionale ma prima c’è l’integrità del ragazzo, deve seguire il suo programma con lo staff sanitario della Roma”. I tempi di recupero per la rottura del crociato sono di circa 5-6 mesi e per il ragazzo, essere presente all’Europeo, è come un miraggio. Di sicuro ciò che non manca al giovane giallorosso, oltre alla grinta e al talento, è l’affetto, sia da parte dei tifosi che da parte dei compagni. Lo riporta Il Tempo.