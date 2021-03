Grave infortunio per Coric, stagione finita – FOTO

Brutte notizie per Ante Coric. Il calciatore croato di proprietà della Roma, in prestito all‘NK Olimpia Ljubljana, ha pubblicato una storia sul proprio account Instagram in cui mostra la propria gamba immobilizzata dopo una lesione al ginocchio destro. Nuovo infortunio per il classe 1997, che dopo il prestito al VVV Venlo ha collezionato solo 5 presenze nel club sloveno. L’NK Olimpia Ljubljana deve ancora comunicare l’entità dell’infortunio, che rischia di compromettere la stagione del centrocampista.