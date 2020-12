«Gol regalati: Roma, così no»

Corriere dello Sport (G.Marota) – Novanta minuti sotto la pioggia con lo sguardo serio e insoddisfatto, mentre l’imbarcazione giallorossa faceva acqua da tutte le parti. Paulo Fonseca, come un vero capitano, comunque non ha mai abbandonato la sua nave: l’ha guidata dall’inizio alla fine nella tempesta, in piedi a bordo campo, incitando soprattutto i calciatori più giovani. Il tecnico non se l’è presa per la rete subita da Boer. Si è arrabbiato molto, invece, in occasione dei due gol segnati da Sowe: l’errore in uscita di Diawara e il retropassaggio-killer di Fazio hanno indirizzato il match in favore del Cska che in questa Europa League non aveva mai segnato. Troppa sufficienza, eppure Fonseca attendeva risposte importanti proprio dalle seconde linee. Da calciatori che considera esperti non si aspettava certamente cali di concertazione così clamorosi.