La Gazzetta dello Sport – Alla fine Evan Ndicka non dovrebbe esserci. A meno di decisioni al fotofinish, il difensore ivoriano resterà a Trigoria ad allenarsi, proprio come ha fatto ieri, quando ha svolto differenziato con Lukaku.A Udine, invece, si ripartirà dai gol di Pereyra e Lukaku e dal 72′, il minuto in cui l’ivoriano si è accasciato al suolo per un dolore fortissimo al petto.

C’erano quelle fibrillazioni che preoccupavano. Poi la corsa all’ospedale Santa Maria della Misericordia, gli esami di rito, il sollievo nel vedere meglio Ndicka e la diagnosi: lieve pneumotorace sinistro. Ed allora Evan tiferà dal divano di casa, in attesa di tornare a spazzare via tutto il campo. Anche la paura.