Gli ultrà olandesi sono già in città: allerta per stasera

Corriere della Sera (R.Fr.) – Massima allerta per stasera. Sale la tensione per la gara col Feyenoord di domani. Le avanguardie dei tifosi olandesi sono state già avvistate lunedì scorso in centro. Poi sono sparite. Stamane però potrebbero tornare a Roma e rimanerci almeno fino a domani, per poter guardare il match di Europa League contro la Roma di José Mourinho in qualche pub che lo propone in tv. Già oggi potrebbero essere presi provvedimenti da parte di Prefettura e Questura per i servizi di vigilanza in Centro e nelle zone di movida per questa sera.

Fra le preoccupazioni per le prossime 48 ore c’è tuttavia quella che oltre agli ultrà di Rotterdam, a Roma possano arrivare anche gruppi di tifosi napoletani in guerra da anni con i romanisti. Un clima di tensione che è peggiorato proprio dall’inizio dell’anno, con la guerriglia in autostrada fra centinaia di giovani ad Arezzo. Controlli quindi anche al casello Roma Sud, con forze dell’ordine impegnate nei monitoraggi di locali pubblici in centro e anche attorno allo stadio Olimpico nel pomeriggio di domani e anche dopo la fine della partita che inizierà alle 21. A conferma dei timori sulla pericolosità dei tifosi del Feyenoord, soprattutto del gruppo VaK Z, è arrivata ieri la decisione dei giudici olandesi che hanno condannato quattro hooligans di Rotterdam a 150 ore di servizi sociali per gli striscioni esposti a maggio 2022 a Tirana durante la finale di Conference League persa con la Roma: c’erano scritte antisemite e i tifosi sono stati ripresi mentre facevano il saluto nazista.

“Questi striscioni sono disgustosi e incarnano l’intolleranza”, ha spiegato il procuratore che ha anche chiesto il divieto di avvicinamento nella zona intorno allo stadio De Kuip. Uno degli ultrà ha ammesso le proprie responsabilità dicendo che è stata “Una mossa stupida non avrei dovuito farlo. Immagino che la gente è stata male per questo”.