Gli auguri della Roma a Bryan Cristante – VIDEO

Oggi il centrocampista della Roma, Bryan Cristante compie 28 anni.

Sul canale ufficiale Twitter, l’AS Roma lo celebra con questo video: migliori azioni, un lottatore che non si tira mai indietro.

Il nostro Bryan vanta diversi trofei in vetrina come ad esempio: indimenticabile, nel 2022 conquista la Conference League, a Tirana, con la Roma e nel 2021 si laurea campione d’Europa con la maglia azzurra. Con 209 partite giocate in maglia giallorossa, ha collezionato 11 reti e 11 assist in campionato, Coppa Italia e in competizioni europee.

Ad oggi, in serie A, ha giocato tutti i match mettendo a segno una rete.

“Tanti auguri, Bryan!”