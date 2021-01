Gli allenamenti di Fonseca sono sotto esame

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Uno degli elementi su cui si interroga la società nel momento di smarrimento è la redditività degli allenamenti. Fonseca punta molto sulla tecnica e sulla tattica, lavora anche con attenzione sui calci piazzati che giudica molto importanti. Ma i dirigenti hanno notato che alcuni giocatori sono sotto-allenati. Questo spiegherebbe perché negli scontri diretti, contro avversari che alzano il ritmo e hanno calciatori di livello, la Roma faccia tanta fatica e in alcune fasi della partita si spenga.

Anche in termini di recupero la condizione fisica generale dipende dalle possibilità di allenarsi bene. Contro la Lazio, con la stessa formazione schierata contro l’Inter cinque giorni prima, quasi tutti i giocatori erano giù di corda rispetto agli avversari. Il problema di Fonseca è che adesso il tempo per allenare le gambe, con tante partite ravvicinate, non c’è. E’ con la testa e la mentalità che la Roma deve tirarsi fuori dai guai.