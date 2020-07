Giuffredi: “Veretout vuole restare a Roma, è un ragazzo serio. Non firmiamo contratti per andare via dopo un anno”

La volontà di Jordan Veretout è di restare a Roma. Il francese, autore del gol decisivo nella sfida contro il Parma, era stato avvicinato al Napoli da alcune voci di mercato. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha commentato la possibilità di un suo trasferimento ai partenopei a CalcioNapoli24.it. Queste le sue parole:

“Napoli? Chiedetelo a Giuntoli e De Laurentiis. Lui vuole restare a Roma: è un ragazzo serio, non siamo abituati a firmare contratti e andare via dopo un solo anno. Naturalmente a fine stagione tireremo le somme, ma vuole restare in giallorosso”.