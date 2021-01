All’indomani della fine della 18esima giornata di Serie A il Giudice Sportivo ha comunicato ufficialmente le sanzioni inflitte in questo turno. Per la Roma c’è la squalifica di Gianluca Mancini. Terzo giallo per Smalling, secondo per Pedro e primo per Mkhitaryan.

Ci sarà un’assenza anche per lo Spezia che dovrà rinunciare a Vignali espulso durante il primo tempo dell’ultima partita. A comunicarlo è la Lega Serie A attraverso un comunicato ufficiale.