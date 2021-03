Giudice Sportivo, squalificati Ibanez e Villar. Mancini entra in diffida

Quella contro il Napoli è stata una serata ricca di ammonizioni per i giocatori della Roma. A pagarne le conseguenze Roger Ibanez e Gonzalo Villar che erano in diffida e che ora sono squalificati: i due salteranno il match contro il Sassuolo. Brutte notizie anche sul fronte di Gianluca Mancini che entra ufficialmente in diffida (nona sanzione per lui). Primo cartellino in campionato per Amadou Diawara e Stephan El Shaarawy. Lo si legge dal comunicato del Giudice Sportivo sul sito della Lega Serie A.