Dopo la giornata di Serie A il Giudice Sportivo si è espresso sulle sanzioni date dagli arbitri. Durante la partita contro l’Atalanta per la Roma sono arrivati due cartellini gialli: il primo a Mancini, il secondo a Mirante. Per entrambi i giocatori si tratta della seconda sanzione in questo campionato e sono ben lontani dalla squalifica.

Inoltre è stata inflitta un’ammenda da 8mila euro alla squadra bergamasca in relazione al comportamento di Bangsbo che è stato espulso nel primo tempo.