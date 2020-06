Il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato ufficiale sulle sanzioni prese nelle tre gare di Serie A giocate ieri. Per l’Inter arriva una tegola. Skriniar è stato squalificato per 3 giornate per aver rivolto al direttore di gara un’espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione blasfema. Per la Roma, invece, soltanto un cartellino giallo ricevuto e l’ha rimediato Mkhitaryan. Per l’armeno è la terza sanzione in questo campionato.