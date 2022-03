Giudice Sportivo, 3mila euro di ammenda alla Roma per lancio di fumogeni

Dopo la giornata di Serie A sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in meritao ai cartellini e ai comportamenti dei tifosi. Su questo paga la Roma con un’ammenda di 3mila euro per lancio di fumogeni in campo durante la partita contro l’Udinese. Per quanto riguarda i giocatori, invece, arriva la settima sanzione per Roger Ibanez e la terza per Felix. Punito anche Salvatore Foti con una giornata di squalifica e 5mila euro di ammenda. Per la Lazio confermata una giornata di stop per Zaccagni che salta il derby.