Giorno verità per Smalling

Il Tempo (F.Biafora) – Il giorno della verità per Smalling è finalmente arrivato. Ieri mattina la Roma ha presentato un’offerta ufficiale che viene definitiva come un “all in” e “ben più alta” rispetto a quella da 12 milioni complessivi: dovrebbe ammontare a 14-15 milioni più una parte variabile. La risposta del Manchester United è attesa entro stasera e permetterà alla Roma, in caso di “no“, di virare su altri obiettivi. In giornata sbarcherà Jozo Pajac, intermediario della trattativa. Le bocche sono cucite e tutti mantengono i piedi di piombo, ma tutto fa pensare che oggi andrà in scena il faccia a faccia finale tra le parti. Per quanto riguarda l’alternativa va segnalato che il Galatasaray ha mandato agli agenti di Marcao segnali per il rinnovo del contratto. Per il ruolo di vice Dzeko non c’è nessun passo in avanti sul duo Mayoral-Jovic. In uscita Coric è ad un passo dal VVV-Venlo. Oggi verrà presentato Kumbulla, accompagnato in conferenza da Zubiria, che è pronto per giocare dall’inizio anche contro l’Udinese.