Gianluca Di Marzio su Ronaldo alla Roma: “Voce per prendere in giro e illudere i tifosi. Non risulta nulla”

In questi giorni si susseguono con rapidità le voci che vorrebbero Cristiano Ronaldo alla Roma. Sull’argomento è intervenuto anche Gianluca Di Marzio su Sky Sport tramite le sue dirette Instagram. Queste le sue parole:

“Mi stanno arrivando tantissime domande su Ronaldo alla Roma. Se avessimo avuto riscontri ne avremmo già parlato. Non ci risulta nulla di nulla, con tutto il rispetto per chi l’ha scritto. Addirittura si parla di Olimpico prenotato per la prenotazione. Abbiamo fatto le nostre verifiche, non risulta nulla. Noi diciamo quello che sappiamo, con tutto il rispetto per chi ha messo in giro queste voci. Io ci metto la faccia e mi permetto di dirlo: a me sembra che queste cose vengano messe in giro per illudere le persone e un po’ per prenderle in giro, su qualcosa che non esiste. Mi sembra di rivivere la storia di Guardiola alla Juventus“.