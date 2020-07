Giallorossi col Toro match point per l’Europa

Il Tempo (F. Biafora) – Un match point da non fallire, soprattutto in vista dell’Europa League. La Roma questa sera si presenta a casa del Torino per conquistare con una giornata d’anticipo il quinto posto, che si significa la qualificazione diretta all’Europa League (che potrebbe comunque arrivare in caso di sconfitta del Milan con la Sampdoria). Fonseca ha annunciato che, come di consueto ormai, non stravolgerà più di tanto la formazione: “I ragazzi sono motivati, sono un po’ stanchi, ma per noi è una partita importante e mentalmente ci arriveremo molto bene, quando si vince si lavora nel miglior modo. Ho un dubbio da sciogliere, non voglio fare grandi cambiamenti“. Il dubbio riguarda chi sostituirà l’infortunato Pellegrini: il portoghese sta pensando a Carles Perez, continuando a giocarsi la carta Zaniolo dalla panchina.