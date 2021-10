Già tre milioni di incasso, ora via agli abbonamenti

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma e i tifosi, questione di feeling. Quasi tutte le partite all’Olimpico sold out, la Roma si prepara a una grande novità. Il club giallorosso sta infatti studiando e preparando il lancio della campagna abbonamenti per questa stagione. Una novità che coinciderebbe in termini temporali anche con la capienza dlelo stadio che presto verrà portata dal 50% al 75%. La Roma ha venduto circa, in queste gare di inizio stagione, il 97% dei biglietti e incassato in totale più di tre milioni di euro (più o meno 660mila a partita).