Già 80.000 spettatori tra Napoli e Milan

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Nonostante la sconfitta di Torino contro la Juventus, i tifosi giallorossi non vogliono far mancare il loro appoggio alla squadra. Si va infatti verso un doppio tutto esaurito per la doppia sfida casalinga contro il Napoli di domenica prossima e quella contro il Milan del 31 ottobre.

Uno stadio pieno per spingere gli uomini di José Mourinho al riscatto e centrare il primo successo stagionale in un confronto diretto dopo le sconfitte contro Lazio e Juve. La partita contro il Napoli sarà la prima in cui saranno presenti all’Olimpico anche gli abbonati, che ieri erano quasi 20mila. A questo numero vanno aggiunti altrettanti biglietti venduti, che portano il totale a più di 41 mila presenze. Con altri quattro giorni a disposizione, è probabile che si vada vicini al sold out.

Prosegue spedita anche la vendita per la partita contro il Milan: ieri il totale, tra abbonamenti e biglietti, era di 39 mila. La speranza di Mou e dei tifosi è vedere in campo Zaniolo almeno contro i rossoneri.