Già 26mila abbonati: esauriti Curva e Distinti Sud

Il Messaggero (G.Lengua) – A poco più di 20 giorni dall’apertura della campagna abbonamenti, la Roma sfonda il muro delle 26.500 tessere. Ieri è stato il primo giorno di vendita libera per la Curva Sud, ma essendo il settore ancora in prelazione, gli unici posti liberi erano quelli nella parte laterale. Tutto esaurito anche in Distinti Sud, anche se eventuali posti non confermati (1700 in centrale, meno di 1000 in laterale) potrebbero tornare in vendita a partire dal 20 giugno qualora non venissero riscattati. L’obiettivo quest’anno è arrivare a 35mila abbonati (la scorsa stagione erano 21mila). Un target che la società conta di raggiungere presto, anche perché abbonarsi dà una serie di vantaggi: dal costo partita inferiore al prezzo del biglietto, alla possibilità di rivendere il proprio posto guadagnando una piccola somma da spendere in altri ticket.