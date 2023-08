L’ex giocatore della Roma Manuel Gerolin (anche ex DS di Udinese e Palermo), ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com circa il calciomercato delle italiane. Queste le sue parole:

Da chi si aspetta colpi in entrata?

“Possiamo solo prendere seconde e terze scelte e giocatori in prestito. È uno dei momenti più difficili del nostro calcio. Però è anche vero che abbiamo grandi tecnici e cultura calcistica e in questi casi diamo il meglio di noi. Non mi stupirei se vincessimo qualcosa a livello nazionale”.

Lukaku-Juventus, pista ancora percorribile?

“Poche idee, pochi soldi. La Juve comunque farebbe bene a tenersi Vlahovic. Ma anche i bianconeri hanno bisogno di fare cassa e vedono nel serbo un fattore economico. Oggi le società prima di comprare devono vendere”.

Mourinho alla Roma aspetta rinforzi.

“Si è adattato anche lui alla situazione. Forse non se l’aspettava così difficile ma ha preso atto della situazione e si è calato sulla cultura del lavoro e nell’accettare determinate dinamiche”.

L’Inter potrebbe veder sfumare Samardzic.

“Il fattore economico è sempre la prima cosa, il primo ostacolo. Ma se l’accordo con l’Udinese è stato trovato non mi aspetto colpi di scena. Il giocatore non può perdere un’occasione del genere”.