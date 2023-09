Pagine Romaniste (F. Palmeri) – Con l’amaro in bocca, la Roma si prepara alla prossima sfida di Serie A. Appuntamento infrasettimanale giovedì 28 settembre alle ore 20,45 al Luigi Ferraris. Roma contro Genoa, Mourinho contro Gilardino.

I giallorossi arrivano dal pareggio contro il Torino, una sfida che li ha visti protagonisti fino a cinque minuti dal fischio finale, quando la rete di Zapata ha infranto il sogno della vittoria. Dal punto di vista Europeo l’animo è più sereno dopo la vittoria per 1-2 contro il Servette. Le neopromossa rossoblu quest’anno è una squadra più completa che preoccupa Mourinho. I ragazzi di Gilardino arrivano da una sconfitta contro il Lecce, ma la vittoria contro la Lazio e il pareggio con il Napoli in questo avvivo di stagione, dimostrano quanto di fronte alla big questa squadra mostri l’altro lato della medaglia. La fase difensiva della Roma è in netta difficoltà ed è apparsa più di una volta piuttosto statica. Il pericolo più grande della sfida sarà quindi costituito dalla coppia Retegui-Gudmundsson.

Le probabili formazioni di Genoa-Roma

Dopo il pareggio contro il Torino la Roma è chiamata alla vittoria. Mourinho dovrà fare ancora i conti con l’assenza di Smalling e Sanches. Respiro di sollievo invece per il ritorno di Pellegrini e Aouar. In fase difensiva confermato il trio Mancini, Llorente e Ndicka. Sulle fasce arriva la conferma per Spinazzola. Sulla destra invece è ballottaggio tra Karsdorp e Kristensen, col secondo in leggero vantaggio. Al centro rivedremo la coppia Paredes-Cristante, dopo la buona prestazione di Torino, insieme al ritorno di capitan Pellegrini. In attacco spazio ancora a Lukaku e Dybala.

Dove vedere Genoa-Roma

Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN. Inoltre, dalla passata stagione DAZN è tornata disponibile tra le app per gli abbonati Sky Q, dunque si potrà accedere al servizio anche dal decoder dell’emittente satellitare. La telecronaca di Genoa-Roma è stata affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico affidato a Emanuele Giaccherini.

Genoa-Roma arbitra Orsato. Al VAR Mazzoleni

La direzione del match è stata affidata ad Orsato. Sono 37 i precedenti in campionato con la formazione giallorossa, con un bilancio leggermente positivo: 13 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte. Da segnalare un fattore a favore per squadra di Mourinho. Il Genoa è la squadra a cui Orsato ha fischiato più rigori a sfavore in Serie A: esattamente 6, contro i 3 concessi. Con Mazzoleni al VAR invece è lo score recita 17 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui.

A disposizione: Leali, Sommariva, Hefti, Haps, Matturro, Malinovskyi, Kutlu, Messias, Jagiello, Ekuban, Puscas, Thorsby.

Allenatore: Alberto Gilardino.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Bove, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Zalewski, Azmoun, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Daniele Orsato, appartenente alla sezione arbitrale di Schio.

Assistenti: Marco Scatragli, Andrea Zingarelli.

Var: Mazzoleni