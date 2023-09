Nel mercoledì calcistico, dovuto al primo turno infrasettimanale della stagione, si sono concluse le partite delle 18:30. A sfidarsi sono state Cagliari e Milan, con i rossoneri che hanno ribaltato lo svantaggio iniziale siglato da Lovumbo Zito. Il Milan ora si trova primo a parimerito con l’Inter, che scenderà in campo stasera.

Tra le big ha giocato anche l’Atalanta, che contro il Verona ha vinto per 1 a 0.Gli orobici così hanno trovato la prima vittoria fuori casa e la terza consecutiva in campionato. Con lo stesso risultato l’Empoli guadagna i primi punti della sua stagione; infatti con la rete di Baldanzi, la squadra di Andreazzoli è riuscita a superare la Salernitana raggiungendola in classifica.