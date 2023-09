Junior Messias, nuovo acquisto del Genoa, é prossimo ad esordire con la sua nuova squadra. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il giocatore è pronto al rientro, dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box in questo avvio di stagione. La prossima avversaria in Serie A dei giallorossi sarà proprio il Genoa. Queste le sue dichiarazioni:

Come ti senti al Genoa? “Bene, non è semplice arrivare in una squadra nuova da infortunato ma stiamo lavorando bene”.