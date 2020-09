Genoa, Faggiano: “Karsdorp e Juan Jesus? Uno è vicino, l’altro no”

I nomi di Juan Jesus e Rick Karsdorp sono entrambi in uscita dalla Roma e, stando alle ultime notizie di mercato, sono due giocatori che il Genoa sta trattando per rinforzare il proprio reparto difensivo. Degli sviluppi delle due trattative ha parlato il direttore sportivo dei rossoblù, Daniele Faggiano, ai microfoni di TeleNord. Queste le sue dichiarazioni:

Karsdorp e Juan Jesus sono vicini?

Non dico le percentuali, ma uno si e uno no. Di facile non c’è nulla, perché una cosa sembra chiusa da 3-4 giorni e invece sono qua a rompere le scatole alla Roma. La situazione penso sia che avendo venduto Florenzi stanno aspettando per il sostituto.