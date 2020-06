Garanzia Dzeko: “9” totale

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Fonseca si coccola Dzeko. I due gol contro la Sampdoria sono due gioielli. Il mister portoghese ha detto che la squadra non dipende da lui: “Lui è importante, ma anche tutti gli altri giocatori sono molto importanti. La squadra non dipende da un calciatore in particolare, tutti dipendono da tutti”, ma è inevitabile che il quinto marcatore della storia giallorossa sia un giocatore che è in grado di spostare gli equilibri da solo. Nelle ultime 10 partite di campionato ha realizzato 8 gol e 3 assist. L’intenzione del club è quella di rinnovargli il contratto, spalmando l’ingaggio fino al 2023. Contro il Milan sarà un duello a distanza con Rebic del quale Fonseca ha parlato così: “Sono tutti giocatori di qualità, non dovremo pensare ad un solo giocatore, ma a tutta la squadra”.