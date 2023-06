La Nazione Sport – Dopo appena una stagione potrebbe essere già finito il legame Roma-Belotti. L’attaccante arrivato la scorsa estate, da svincolato, dal Torino in questa annata (terminata con zero reti in Serie A) non ha convinto. Per questo, secondo quanto riporta Footmercato, Andrea Belotti potrebbe fare i bagagli nei prossimi giorni, anche se i dirigenti capitolini hanno da poco esercitato l’opzione automatica per confermarlo in rosa fino a giugno 2025.

La Roma non è contraria all’idea di cedere “Il Gallo”, soprattutto se si concretizzerà l’arrivo di Gianluca Scamacca, dal West Ham. Di contro, il brutto infortunio di Tammy Abraham, che tornerà sui prati solo all’inizio del 2024, potrebbe far rinviare ogni decisione al prossimo mercato invernale. Alcuni club italiani, tra i quali Fiorentina, Atalanta e Bologna il Brighton di De Zerbi e, in Spagna, Siviglia e Valencia sembrano interessati all’attaccante giallorosso.