Gabbiadini: “Non siamo stati bravi a mantenere il risultato. Ora arrivano le partite decisive”

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Sampdoria 2-1. Queste le sue parole:

GABBIADINI AI CANALI UFFICIALI DELLA SAMPDORIA

La partita…

Non è mai semplice qui passare in vantaggio, o comunque fare la partita. Nel primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni, così come la Roma. Non siamo stati bravi a mantenere il risultato, abbiamo preso due gol che potevamo evitare e potevamo farne altri. Prendiamo queste due partite, in cui abbiamo fatto zero punti, come un buon allenamento. Adesso arrivano le partite decisive, quelle da non sbagliare, già da domenica, un’altra mercoledì e poi ancora domenica. Pensiamo alle partite che devono venire.

Che cosa vi manca?

Il secondo tempo di San Siro e il primo di oggi sono stati buoni, dobbiamo avere continuità. Un tempo non è abbastanza, la partita dura 90 minuti. Come ho detto prima, ora arrivano le partite importanti e dobbiamo essere più concreti.

Il tuo gol…

Il gol è stato bello, ma veniamo via con zero punti. Non sono contento e non siamo contenti. Pensiamo a domenica, abbiamo delle partite troppo importanti ora e dobbiamo rimanere concentrati.

La prossima…

Il Bologna è un avversario che sta bene, gioca bene, non ha paura, ha tanti ragazzi giovani con qualità. Hanno un allenatore che conosciamo bene, che è stato alla Sampdoria e li fa giocare bene. Sarà una partita difficilissima, dobbiamo avere motivazioni maggiori rispetto alle loro, in casa nostra, anche senza pubblico, dobbiamo vincere.