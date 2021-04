Fuori gli attributi per tutti quelli che amano il club

Il Tempo (T.Carmellini) – Bello l’applauso della squadra affacciata dal balcone di Trigoria al popolo giallorosso che, in barba alle regole anti-assembramento, non ha voluto rinunciare al saluto alla squadra in vista della partenza per Manchester. Bello l’applauso, ma stavolta la squadra dovrà dimostrare di avere qualcosa in più del garbo mostrato ieri pomeriggio al Fulvio Bernardini. Dovrà mostrare di aver capito che momento sta vivendo la Roma e la sua piazza mai come ora disamorata dopo l’ennesima stagione da dimenticare.

Resta quest’ultima chance che, se non servirà a Fonseca a salvare la panchina, almeno potrà salvare la faccia e regalare una gioia a una tifoseria che non alza un trofeo da una vita. I tifosi della Roma meritano questo, meritano almeno di poter dire che questa è ancora la loro Roma, avere l’orgoglio di tifare un gruppo che troppe volte li ha delusi e sembra sfaldarsi dopo ogni partita. Da dimenticare il percorso in campionato, ma quello in coppa fin qui è stato impeccabile e c’è ancora margine per poter regalare un sogno, entrare nella storia e scrivere una pagina indelebile contro una squadra che in passato ha fatto molto male alla Roma.