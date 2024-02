Frosinone-Roma, i convocati di Di Francesco: oltre a Bonifazi assenti anche Cuni e Zortea – FOTO

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Roma. Prosegue, per i ciociari, l’emergenza difensiva, con Cuni, Bonifazi, Ghedjemis e Zortea out. Questo l’elenco dei convocati.

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri, Pahic.

Centrocampisti: Barrenechea, Brescianini, Gelli, Mazzitelli, Ibrahimovic, Harroui, Reinier.

Attaccanti: Baez, Caso, Kaio Jorge, Cheddira, Kvernadze, Soulè, Seck.