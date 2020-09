Friedkin: “Sveglierò la Roma, gigante addormentato”

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – Dan e Ryan Friedkin hanno rotto il silenzio sul sito della Roma, mettendo in fila tanti argomenti. L’acquisto: “Un momento meraviglioso, di cui siamo onorati“. Il metodo: “Gestiremo il club con professionalità, il rigore e la dedizione di qualsiasi nostra attività“. La prospettiva: “La Roma è un po’ come un gigante addormentato, ma non motivo per cui, con il tempo, q uesto club non possa competere seriamente ad alti livelli“. Il modello: “Il calcio italiano ha un’eredità incredibile. Non vediamo l’ora di lavorare assieme agli altri club“. Il calciomercato: “Comprendiamo che tifosi e media siano sempre alla ricerca di notizie, è normale nel mondo del calcio. Il nostro modo di lavorare, perà, è diverso. E’ più importante lavorare che parlare“.