Friedkin c’è ancora. Fienga può salvarsi

Corriere dello Sport (R. Maida) – Dopo la tempesta in casa Roma, con la sospensione di Petrachi, ora a Trigoria può tornare il sereno. Pallotta nell’intervista rilasciata al sito del club ha messo delle ombre sulle garanzie offerte da Friedkin, il quale si è infastidito ma non ha abbandonato l’idea di rilevare il club giallorosso. I due non si stanno simpatici, ma quando in ballo ci sono centinaia di milioni di euro, la simpatia passa in secondo piano. Ovviamente il presidente uscente punta ad una valutazione alta, sperando anche che si possa sbloccare al più presto l’iter per lo stadio a Tor di Valle e crede di poter ricevere offerte migliori. Intanto Guido Fienga mantiene il controllo nella Capitale, in attesa però che i contatti tra le parti riprendano e Friedkin lo salvi dalla situazione di caos che si vive al momento dentro la Roma.