Friedkin pensa al delisting. In arrivo il terzino

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – I Friedkin sono molto attivi e continuano a pensare di far uscire la Roma dalla Borsa. Quando si procederà per portare l’aumento di capitale a 210 milioni, se i piccoli azionisti non aderiranno, il pacchetto di quote di maggioranza aumenterà e consentirà il delisting.

Ci sarà tempo fino al 31 dicembre, quindi oggi ogni discorso è prematuro. Ryan Friedkin è impegnato in prima persona per portare in giallorosso Reynolds, giovane terzino destro del Dallas. Ma a Fonseca piace Frimpong, venti anni del Celtic, monitorato da Marco Abreu, agente del portoghese. La Roma proverà a fare un’operazione a gennaio per migliorare la rosa, sperando in qualche uscita.