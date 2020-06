Il chiodo fisso di Friedkin, Pallotta aspetta le sue mosse

Il Tempo (F. Biafora) – Padre e figlio, Dan e Ryan Friedkin, non hanno mai smesso di pensare alla Roma. Dallo scorso ottobre l’imprenditore texano ha iniziato il percorso per rilevare la società giallorossa; percorso che lo aveva portato all’inizio di marzo ad un passo dalla firma del contratto preliminare, di cui erano pronte tre diverse bozze. La pandemia di Covid-19 però ha bloccato tutto, portando Pallotta a dover proseguire al comando di una società che considerava già ceduta. I rapporti tra i due uomini d’affari si sono deteriorati, ma nel mondo del business contano i soldi, non le amicizie e la trattativa non si è arenata del tutto. Friedkin continua ad essere interessato al club capitolino, tanto che nei giorni scorsi si è informato sulla vicenda Petrachi. Nel frattempo non ci sono altri investitori pronti a dare fastidio a Friedkin, un vantaggio per il texano che corre da solo e studia le prossime mosse.