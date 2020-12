Friedkin infuriati. Squadra alla sbarra

Il Tempo (F. Biafora) – Dan e Ryan Friedkin alzano la voce. Alla ripresa degli allenamenti dopo il pesante ko patito in casa del Napoli il presidente della Roma e suo figlio, il vicepresidente, hanno tenuto a rapporto la squadra, chiamata a reagire immediatamente nel match con lo Young Boys, una partita che può regalare il primo posto matematico nel girone di Europa League. Il magnate texano non ha affatto gradito la prestazione vista al San Paolo e, commentando quella che è stata la prima sconfitta della sua gestione, ha usato toni duri nel parlare allo spogliatoio. I giocatori, oltre a ricevere la reprimenda dei Friedkin, si sono confrontati tra di loro per capire che cosa non ha funzionato nell’affrontare i campani di Gattuso e l’input arrivato dai senatori (Pedro in primis) al resto del gruppo è quello di cancellare subito il doloroso passo falso e di ripartire con la marcia di risultati utili nelle gare con Young Boys e soprattutto Sassuolo.