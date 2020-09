Friedkin freme: “Roma, arrivo”

Corriere dello Sport (R. Maida) – Quando si parte? E’ questa la domanda che si pongono i tifosi della Roma aspettato di capire le prossime mosse e strategie dei Friedkin. Ma è anche la stessa domanda che padre e figlio Friedkin si stanno ponendo da giorni. Se non fosse stato per il Covid Dan sarebbe già sbarcato a Roma, mentre Ryan è già arrivato a Milano (da Londra) incontrando Fienga all’hotel Four Seasons. A Roma li hanno preceduti i collaboratori Watts e Williamson, che hanno parlato col vicepresidente Baldissoni della vicenda stadio. Una vicenda che prende una strada positiva dopo le parole della sindaca che ha promesso il voto sulla Convenzione entro fine anno. Intanto i due Friedkin nella loro prima intervista hanno chiaramente detto di voler vincere ma chiedendo pazienza, manifestando ambizione razionale.