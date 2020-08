Friedkin: “Daremo l’anima per la Roma”

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – “Il nostro impegno nei confronti della Roma è totale, saremo molto presenti, è una città che occupa un posto speciale nei nostri cuori, mentre ci imbarchiamo in questo emozionante viaggio. C’è stata affidata una squadra che rappresenta una parte vitale dell’anima di Roma e questa è una responsabilità che prenderemo molto sul serio e umilmente“. Ha toccato immediatamente i tasti giusti Dan Friedkin, che ha chiamato Romulus and Remus Investments LLC la società che controllerà la Roma, nelle sue prime dichiarazioni da presidenti. Pallotta ha rivendicato il lavoro svolto in questi anni: “Mi auguro che il gruppo Friedkin possa ripartire da ciò che abbiamo costruito nel corso degli ultimi otto anni, trasformando la Roma in un club realmente internazionale e portarla al prossimo livello. La Roma è speciale ed io lascio numerosi ricordi indimenticabili“. Friedkin ha parlato direttamente ai tifosi: “Vogliamo rendere il club uno dei principali nomi dell’universo calcistico, la nostra visione è privilegiare un approccio di investimento sostenibile e a lungo termine, piuttosto che soluzioni rapide di dubbia durata. Non posso non riconoscere l’incredibile forza, la passione e la lealtà dei tifosi e della Curva Sud. Saremo al vostro fianco nello sviluppo di questa squadra e nella sfida per i trofei del futuro”.