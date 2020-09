La Repubblica – Nicolò Zaniolo è arrivato ieri a Innsbruck: oggi sarà operato dal professor Fink, rientro tra 6 mesi. I Friedkin, invece, già cercano soci di minoranza: il ceco Vitek può conferire i terreni dello stadio per acquisire quote. Intanto sul campo l’amichevole col Cagliari finisce 2-2 in rimonta.