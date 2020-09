Friedkin atterra sulla Roma: “Tanto lavoro e fiducia: insieme faremo grandi cose”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – E’ iniziata davvero l’era di Dan e Ryan Friedkin nella Roma. I due sono sbarcati mercoledì in gran segreto con le voci che da tempo insistevano su un imminente viaggio nella Capitale. Prima sono stati segnalati al Festival del Cinema di Venezia. Sono immediatamente andati a Trigoria per conoscere allenatore e squadra, promessa fatta poche settimane fa e subito mantenuta. Entrambi sanno che il vero elemento di discontinuità con il passato sarà una presenza fissa e costante nella Capitale, con Ryan che probabilmente assolverà questo compito. Tanti sono gli impegni in agenda: conoscere la nuova realtà, conoscere Fonseca e i suoi piani, tenere Dzeko e parlare con Pellegrini, vice capitano e romano in rosa. Poi una serie di incontri istituzionali con Malagò, Gravina, la Raggi e Zingaretti. I due hanno anche scambiato qualche parola in italiano: “Siamo felici di essere qui. Sappiamo che la Roma ha grande tradizione e vogliamo fare grandi cose. Sappiamo che ci sono dei problemi e abbiamo intenzione di lavorare seriamente. Voi mettete in campo tutto il vostro impegno, abbiamo fiducia in voi”. E a Fonseca: “Insieme speriamo di fare grandi cose”.