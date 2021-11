Dopo due chiamate consecutive, questa volta non c’è spazio per Jordan Veretout. Il centrocampista della Roma non è stato convocato da Didier Deschamps per le sfide della Francia contro Kazakhistan e Finlandia. Un po’ di respiro per il francese apparso in affanno nelle ultime uscite.

La liste des 2️⃣3️⃣ joueurs qui affronteront le Kazakhstan au Parc des Princes et la Finlande à Helsinki ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/El3sZaFvlw — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 4, 2021