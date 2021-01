Fonseca: “Stiamo lavorando per una squadra che vuole vincere sempre. Domani non dovremo mancare di aggressività”

Pagine Romaniste – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio. Queste le sue parole:

Ieri le parole di Tiago Pinto, ha parlato di progetto a medio-lungo termine. Un suo parere?

Ho visto la conferenza stampa. Ha parlato di questo progetto. Ha parlato anche di ambizione e penso che l’ambizione è importante averla in tutti i momenti e nella squadra. Stiamo lavorando tutti insieme per essere ambiziosi, che vuole vincere sempre. Per me è più importante questo.

Stessa squadra del match contro l’Inter?

Lo vedremo domani.

Che cosa rappresenta il derby? Le pesa non averlo mai vinto?

Non ho neanche perso. E’ importante per tutti noi. Sono tre punti e vogliamo vincere per ottenerli.

Continuità durante la partita…

Non è un problema fisico. Contro l’Inter abbiamo avuto grande intensità negli ultimi 30 minuti. Abbiamo analizzato per vedere come averla per tutta la partita e i ragazzi hanno capito.

Crede che si stia creando un gruppo per vincere subito?

Dobbiamo giocare ogni partita avendo l’ambizione di vincere, questo non può mancare.

Solo una volta quest’anno ha presentato la stessa formazione per due volte di fila. Può essere questa l’occasione?

Lo scopriremo domani.

Nel derby lo scorso anno la Roma fece una grande prestazione con Cristante su Milinkovic e Veretout su Luis Alberto. Ripeterà la stessa mossa?

E’ una domanda tattica, ma posso dire che sappiamo l’importanza di Luis Alberto e Milinkovic. Sono calciatori forti, ma soprattutto in attacco ce ne sono altri. Abbiamo lavorato pensando ad affrontare un collettivo forte e alle individualità forti della Lazio.

Giocare un derby senza pubblico può essere un vantaggio?

Non è mai un vantaggio giocare senza pubblico e anche i giocatori preferiscono. Gli stadi vuoti sono la cosa peggiore, abbiamo tanta voglia che il pubblico torni negli stadi.

Nei primi tempi la Roma ha una grande produzione offensiva poi cala nella ripresa: ha capito perché?

Bisogna analizzare questo prendendo le singole partite. Qualche volta ci sono stati problemi tattici, altre volte problemi mentali con la squadra che non ha reagito bene a momenti di sconforto. Stiamo lavorando per essere il più equilibrati possibile nei novanta minuti.

Quanti dubbi ha sulla formazione?

Nessuno.

Affrontate una squadra forte nel recupero palla e nelle ripartenze. Sta pensando qualcosa per dare più forza alla sua fase di impostazione dal basso?

E’ una caratteristica del calcio italiano, quella di recuperare palla e poi partire in contropiede. Prepariamo sempre qualcosa contro questo atteggiamento e anche questa settimana abbiamo lavorato in tal senso. La Lazio esce forte in contropiede, abbiamo lavorato come sempre.

Come sta Pedro?

Sta bene, sarà convocato.

Cosa non dovrà mancare alla Roma domani?

Aggressività.